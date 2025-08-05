İşgal altındaki Batı Şeria'da timsah skandalı

İsrail Savunma Bakanlığı’na bağlı sivil işler kurumu COGAT, timsahların terk edilmiş ve bakımsız bir çiftlikte açlıkla boğuştuğunu, yeterli besin alamadıkları için birbirlerini yemeye başladıklarını açıkladı.

TURİZM PROJESİ KAPSAMINDA GETİRİLDİLER

Timsahlar ilk olarak işgal altındaki Batı Şeria’daki Petzael yerleşimine bir turizm projesi kapsamında getirilmişti. Ancak projenin başarısız olması üzerine, bir girişimci timsah derilerini satmak için hayvanları satın aldı.

Ancak 2012 yılında İsrail’in timsahları koruma altına almasıyla bu plan da suya düştü.



2013’te kapatılan çiftlikten bazı timsahların kaçıp Ürdün sınırına ulaşma riski, geçmişte yerel yöneticileri tedirgin etmişti.

"İNSANCIL" ŞEKİLDE UYUTULDULAR

Yetkililer ise, konuya ilişkin yaptıkları son açıklamada, hayvanların "insancıl" şekilde uyutulduğunu açıkladı.

Kaç hayvanın uyutulduğu ve işlemin tam nasıl yapıldığı ise henüz netlik kazanmadı.