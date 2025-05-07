İşgal için ilk adım: ABD istihbaratına Grönland emri
ABD Başkanı Trump, uzun bir süredir Grönland'ı devralma planından bahsediyor. İşgal planının ilk büyük adımı olarak istihbarat teşkilatlarına casusluk faaliyetlerini artırma talimatı verildi.
ABD istihbarat teşkilatlarına Grönland'a yönelik casusluk faaliyetlerini artırmaları yönünde talimat verildi.
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, CIA, Savunma İstihbarat Ajansı ve Ulusal Güvenlik Ajansı gibi kurumların Grönland ile ilgili istihbarat toplama mesajı aldığını bildirdi.
KONUŞMALAR DİNLENECEK
İstihbarat toplama çalışmalarının bir kısmının, Trump yönetiminin adayı ele geçirme planını destekleyen kişileri tespit etmeye odaklanacağı aktarıldı.
Bu çaba, ABD casus uydularının, iletişim dinlemelerinin ve insan istihbaratının kullanılmasını içerebilir.
İLK BÜYÜK ADIM ATILDI
İstihbarat kararı, yönetimin Trump'ın adayı ele geçirme isteğini ilerletmek için attığı ilk büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
Trump, hafta sonu NBC News'e verdiği röportajda, "Grönland'a çok ihtiyacımız var. Grönland çok az sayıda insandan oluşuyor, onlara bakacağız, onları koruyacağız ve tüm bunlar. Ama uluslararası güvenlik için buna ihtiyacımız var." diye konuştu.
Askeri güç kullanılarak adanın ilhak edilmesi seçeneğini "dışlamayacağını" da sözlerine ekledi.
ABD'NİN GÖZÜ DIŞARIDA
Başkan Yardımcısı JD Vance, Mart ayında adayı ziyaret ederek oradaki bir ABD üssünü gezmişti.
Trump ise alı günü Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Beyaz Saray ziyareti sırasında yayılmacı yaklaşımını sürdürdü ve bir kez daha Kanada'nın 51. Amerikan eyaleti olabileceğini ima etti.
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