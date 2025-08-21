İsrail'in işgal planı devrede: Gazze şehrinin çevresi kontrol altına alındı

NETANYAHU'DAN İŞGALİN KISA SÜREDE TAMAMLANMASI EMRİ



Diğer yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Benyamin Netanyahu'nun aldığı yeni kararlara dair açıklamalar geldi.



Netanyahu'nun orduya Hamas'ın yenilgiye uğratılması için yapılan operasyonun belirlenenden daha kısa sürede tamamlanması emrini verdiği aktarıldı.

HAMAS: SALDIRILAR ÖNCEKİLER GİBİ BAŞARISIZ OLACAK



Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan ve "Gideon'un Savaş Arabaları 2" ismi verilen saldırıların da öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi.



Açıklamada, söz konusu planın, Gazze Şeridi'nde 22 aydan uzun süredir devam eden soykırımın devamı ve arabulucuların ateşkes ile esir takası için yürüttüğü çabaların hiçe sayılması anlamına geldiği belirtildi.



Hamas'ın, arabulucular tarafından sunulan ateşkes önerisini kabul ettiği bir zamanda İsrail hükümetinin, Gazze kentini yıkmak ve halkını da güneye sürme amacıyla masum sivillere karşı yürüttüğü vahşi savaşı sürdürmede ısrar ettiği vurgulanan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, arabulucuların önerisini görmezden gelmesi ve cevap vermemesinin, "anlaşmaları bozanın asıl kendisi olduğunu, esirlerin hayatını umursamadığını ve onları geri alma konusunda da ciddi olmadığını" gösterdiği aktarıldı.



"Gazze'nin işgal planı öncekiler gibi başarısız olacak. İsrail, bu plan için belirlediği hedefleri gerçekleştiremeyecek ve Gazze'nin işgaline 'eğlenceye gidilir' gibi gidilemeyecek." ifadeleri kullanılan açıklamada, arabuluculara İsrail'e Filistin halkına yönelik soykırımı durdurması için azami baskı uygulanması çağrısı yapıldı.



60 BİN YEDEK ASKER SİLAH ALTINA ALINACAK



İsrail Savunma Bakanı Katz, geçtiğimiz günlerde, Genel Kurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle toplantı yapmış, Gazze'nin işgal planını onaylamıştı.



Onaylanan işgal planıyla 60 bin yedek askerin silah altına alınması bekleniyor.