İşgalciler, Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerine ateş açtı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerini hedef alarak ateş açtığı bildirildi.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil kasabasındaki yerel koruma komiteleri, topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Mezrea eş-Şarkiyye kasabasındaki arazilerde toplandığını gözlemlediklerini duyurdu.

Ordu koruması altındaki İsraillilerin, koruma komitelerinde görevli Filistinlere ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini dile getirdi.

Filistin devlet televizyonu ise İsraillilerin Sincil kasabasının güneyindeki Et-Tell bölgesine düzenledikleri yoğun saldırılarda gerçek mermi kullandığını bildirdi.

