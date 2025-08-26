İşgalciler, Batı Şeria'da Filistinli yerel koruma komitelerine ateş açtı

Ramallah kentinin kuzeyindeki Sincil kasabasındaki yerel koruma komiteleri, Filistin topraklarını gasbeden onlarca İsraillinin, El-Mezrea eş-Şarkiyye kasabasındaki arazilerde toplandığını gözlemlediklerini duyurdu.



Ordu koruması altındaki İsraillilerin, koruma komitelerinde görevli Filistinlere ateş açtığını aktaran görgü tanıkları, olayda herhangi bir yaralanma veya hasar meydana gelmediğini dile getirdi.



Filistin devlet televizyonu ise İsraillilerin Sincil kasabasının güneyindeki Et-Tell bölgesine düzenledikleri yoğun saldırılarda gerçek mermi kullandığını bildirdi.