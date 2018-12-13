Görevden ayrılması öncesinde, ABD medyasına röportaj veren Haley, "Sorumluluk tüm Suudi yönetimine ait. Bu, onların yanına kalmamalı" ifadelerini kullandı. "Suudilerle uzun ve ciddi bir konuşma yapmalıyız" diyen Nikki Haley, "Bu olayı tasvip etmediğimizi ve göz yummadığımızı görmeliler" değerlendirmesinde bulundu.



Haley bu açıklamalarına rağmen, Suudi Arabistan'ın ABD'nin özelikle İran'a karşı önemli bir müttefiki olduğunun altını çizdi. Ancak "Ne olursa olsun prensiplerimizden ödün vermemeliyiz." dedi.



ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley ekim ayında beklenmedik bir şekilde görevi bırakacağını duyurmuştu. Haley,, geçmişte de Başkan Trump'a ters düşen açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

