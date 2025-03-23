Işıklar dünya için söndü! Simge yapılar karanlığa gömüldü

Dünyanın tarihi ve sembolik önemi bulunan binaları bir saat karanlıkta kaldı.



Doğal Hayatı Koruma Vakfı tarafından organize edilen "Dünya Saati" etkinliği kapsamında simge yapıların ışıkları kapatıldı.



Artan doğa kayıpları ve iklim krizine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe dünyanın dört bir yanından yüzlerce şehir katıldı.



EYFEL KULESİ'NDE DE IŞIKLAR SÖNDÜ

Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapıları Eyfel Kulesi ve Zafer Takı'nda ışıklar 1 saatliğine söndürüldü.



İngiltere'nin başkenti Londra'da da parlamento binasıyla Londra'nın Gözü adlı dev dönme dolabın ışıkları söndürüldü.



Yunanistan'da ise başkent Atina'da şehrin simgesi tarihi Akropolis karanlığa gömüldü.



Yunanistan parlamento binası, başkentteki oteller ve Selanik'teki Beyaz Kule de etkinliğe eşlik etti.



ASYA ÜLKELERİ DE ETKİNLİĞE KATILDI



Hong Kong'da 4 binden fazla binanın ışıkları söndürüldü.



Harekete Tokyo, Bangkok, Yeni Delhi gibi başkentler de katıldı.



Dünya Saati ile gezegenin karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekmek ve daha yaşanabilir bir dünya için harekete geçmek amaçlanıyor.

