İskandinav ülkeleri bile sıcaktan kavruluyor

Soğuk olmasıyla bilinen İskandinav ülkeleri, karbon kirliliğiyle güçlenen sıcak hava dalgalarının kuzey Avrupa’yı kavurmasıyla birlikte “benzeri görülmemiş” bir sıcakla yanıyor.

Norveç’in Arktik Dairesi içinde yer alan bir hava istasyonu, temmuz ayında 13 gün boyunca sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olduğunu kaydetti. Finlandiya’da ise üç hafta üst üste 30 derece sıcaklık görüldü.

BİR ÖNCEKİ REKORU İKİYE KATLADI

Bilim insanları, bunun 1961’e kadar uzanan kayıtlar arasında en uzun sıcak hava serisi olduğunu ve bir önceki rekorun yüzde 50 üzerine çıktığını söylüyor.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü’nden iklim bilimci Mika Rantanen sosyal medya hesabında, “Gerçekten benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası hâlâ tüm gücüyle devam ediyor; bugün sıcaklıklar yaklaşık 32-33°C civarındaydı" paylaşımında bulundu.

YÜKSEK SICAĞA UYGUN DEĞİLLER

Sıcak hava, soğuğa daha iyi adapte olmuş bu kıta kesiminde insanları hazırlıksız yakaladı.

Araştırmalar İngiltere, Norveç ve İsviçre gibi ülkelerin, dünya ısındıkça sıcak günlerin en fazla arttığı yerler olacağını ortaya koyuyor. Ancak bu ülkelerin altyapıları yüksek sıcaklıklarla baş etmeye uygun değil.