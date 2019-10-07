Mahkemenin kararında, Başbakan Johnson'ın ilgili kanunların gereğini yerine getirmeye mecbur olduğunu kabul ettiği konusunda şüphe bulunmadığı ve kesin güvenceler verdiği belirtildi.



Davacı tarafın Başbakan'ın yasal görevlerini ihlal edeceğine dair makul endişe bulunduğunu ispatlayamadığı kaydedilerek başvurunun reddine karar verildiği duyuruldu.



Davacıların konuyu bir üst mahkemeye taşıması bekleniyor.



MUHALİFLER YARGI KARARI İÇİN BAŞVURMUŞTU



İngiltere'de muhalifler, Johnson'ın bir anlaşma olmaması durumunda AB'den yeni bir erteleme istemesini zorunlu kılan bir yasayı kabul etmişti.



Ancak Başbakan, anlaşmasız da olsa İngiltere'nin 31 Ekim'de AB'den ayrılacağını belirtirken, yasaya uyacağına dair de net bir açıklama yapmamıştı.



Bunun üzerine aralarında bazı parlamenterin de olduğu Brexit karşıtları, Johnson'ın ilgili yasaya uymasını sağlayacak bir yargı kararı çıkarılması için İskoçya'daki bir mahkemeye başvurmuştu.



Johnson'ın Brüksel'e erteleme talebi mektubu göndermesi için emir çıkarılması isteyen davacılar, Başbakan'ın ilgili yasayı aşmak için ara yollar bulmasının da önüne geçilmesi amaçlamıştı.



Ancak Johnson adına mahkemeye sunulan yazıda, Başbakan'ın yasaya uyacağı belirtilmişti.



BREXIT SÜRECİ HANGİ AŞAMADA?



İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.



Ancak eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşma, üç kez oylanmasına karşın parlamentoda kabul görmemiş ve Brexit, olası bir anlaşmasız ayrılığı engellemek için önce 22 Mayıs'a daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.



İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız bir ayrılığın önüne geçmek için Johnson'ı AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakan bir yasayı kabul etmişti.



Ancak şu ana kadar bu yasaya uyacağına dair bir açıklama yapmayan Johnson, anlaşmasız da olsa 31 Ekim'de Brexit’i gerçekleştireceğini söylüyor.

