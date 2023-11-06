İskoçya Başbakanı, Gazze’de mahsur kalan ailesine kavuştu

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu.



Yusuf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İskoçya'ya dönen kayınvalidesi ve kayınpederinin de yer aldığı aile fotoğrafını paylaşarak, aile üyelerinin güvende olduklarını ve eve döndüklerini belirtmekten memnuniyet duyduğunu kaydetti.



İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf, "Elbette çok sevinçliyiz fakat kayınpederim, 'Kalbim ikiye bölündü, kalbim annem, oğlum ve torunlarımla birlikte Gazze'de.’ dedi. Daha sonra bana onlara veda etmenin ne kadar zor olduğunu anlatırken ağladı." ifadelerine yer verdi.



Ailesinin, kayınpederi ve kayınvalidesini İskoçya'daki evlerinde görmekten duyduğu memnuniyeti aktaran Yusuf, “Ancak düşüncelerimiz, ayrılamayan ve savaş bölgesinde sıkışıp kalanlarla birlikte. Barış için ve Gazze'de masum erkek, kadın ve çocukların öldürülmesini durdurmak için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.



Yusuf, son birkaç haftanın kendileri için "travmatik" geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunun (eşi) Nadia ve ailem, özellikle de kayınvalidem üzerindeki etkisini size anlatamam. Eminim onlar da zaman içinde yaşadıklarını anlatacaklardır. Bu süreçte, mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyoruz. Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim."



FİLİSTİNLİ EŞİNİN AİLESİ GAZZE'DE MAHSUR KALMIŞTI

Yusuf, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, eşinin İskoçya'da yaşayan annesi ve babasının, İsrail ve Gazze'deki gelişmeler sırasında kayınpederinin 92 yaşındaki hasta annesini ziyaret için Gazze'de bulunduklarını ve bölgede mahsur kaldıklarını bildirmişti.



İsraillilerin, kendilerine ülkeyi terk etmelerini söylediğini ancak ülkeden çıkmalarının mümkün olmadığını dile getiren Yusuf, İngiltere Dışişleri Bakanlığının güvenli geçiş garantisi veremeyeceğini kaydetmişti.



Yusuf, 3 Kasım'da yaptığı yazılı açıklamada, eşinin anne ve babasının Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girerek Gazze'den çıktığını duyurmuştu.

