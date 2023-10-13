İskoçya Başbakanı'nın Gazze'de mahsur kalan kayınvalidesi: İnsanlık nerede?

Yusuf, sosyal medya platformu X'ten Filistin asıllı eşi Nadia El-Nakla'nın Gazze'de mahsur kalan annesinin videosunu paylaştı.



Kayınvalide Elizabeth El-Nakla, gözyaşlarına hakim olamayarak konuştuğu videoda, şunları söyledi:



"Bu benim son videom olacak. Gazze'den herkes bizim olduğumuz yere doğru ilerliyor. Bir milyon insan. Yiyecek yok, su yok. Ve hala giderken onları bombalıyorlar. Onları nereye koyacağız? Ama kızlarım, hastanedeki tüm bu insanlar tahliye edilemez. İnsanlık nerede? Dünyanın neresinde insanların kalbi var da bu çağda buna izin veriyor? Allah yardımcımız olsun. Hoşça kalın."

"HERKES GİBİ O DA KAPANA KISILDI"