İskoçya'da 77 pilot balina kıyıya vurdu

İskoçya'nın Orkney Adaları'nda kıyıya vuran 77 pilot balina öldü. Balinaların kıyıya vurma nedeni ise bilinmiyor.

İskoçya'da 77 pilot balina kıyıya vurdu

'nın Orkney Adaları'na bağlı Sanday'da 77 pilot balina perşembe günü kıyıya vurdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri, balinalardan 65'inin telef olduğunu belirledi. Ekipler yapılan inceleme ve ilkyardımın ardından diğer 12 balinaya ise durumlarının kötüleşmesi nedeniyle ötenazi uyguladı.

Balinaların kıyıya vurma nedeni ise bilinmiyor.

Balinalar, yollarını kaybetmeleri veya gelgitler nedeniyle mahsur kalmaları gibi farklı nedenlerle kıyıya vurabiliyor.

Uzmanlar, özellikle pilot balinaların yakın sosyal bağları olduğunu, sürünün bir üyesinin zor durumda kaldığında diğerlerinin de onu takip ettiğini ve bu durumun da balinaların toplu halde kıyıya vurmalarına yol açtığını belirtiyor.

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