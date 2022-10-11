İskoçya'da bağımsızlık tartışması: Gelecek yı lreferandum yapabiliriz

İngiltere'de bugünlerde gündem İskoçya'nın bağımsızlık hamlesi..



İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, gelecek yıl ekim ayında bağımsızlık için ikinci bir referandum yapabileceklerini duyurdu.



Sturgeon, bağımsızlığın İskoçya için zorunluluk olduğunu vurguladı, ‘Bağımsızlık nesli olacağız’ dedi.



Ancak İskoçya Parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık referandumu ilan edip edemeyeceği konusunda son sözü yargı söyleyecek.



Birleşik Krallık Yüksek Mahkeme yargıçları İskoç parlamentosundaki kararın ayrılmış konularla ilgili olup olmadığını inceleyecek.



Birleşik Krallık’ı oluşturan ülkelerde, çıkarılan yasa bölgesel ve Birleşik Krallık’tan ayrı ise merkezi hükümet onayına ihtiyaç duyulmuyor.



Eğer mahkeme bu kararı "ayrılmış konu" olarak değerlendirirse referanduma vize çıkacak.



Ancak yargıçlar tam tersini düşünürse merkezi hükümet yani Başbakan Truss’ın onayı gerekecek. Merkezi hükümet böyle bir referanduma sıcak bakmıyor.



İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, "Başbakanlık konutunda kimin oturacağına Muhafazakar ya da İşçi partisi karar vermiyor. İskoçya'nın sorunu Westminster'da kimin iktidarda olduğu değil. Westminster'ın kendisi. Bunu çözmek için de İskoçya'Nın bağımsız olması gerekiyor" dedi.

İskoçya Başbakanı Sturgeon, son seçimde seçmene 2. referandum vaad etti. Ve partisine en yüksek oyu almayı başardı.



Gerekli yetkiyi halktan aldığını söyleyerek İskoçya parlamentosuna İskoç Bağımsızlık Referandum Yasası’nı getirdi.



Sturgeon aynı zamanda hukukçularından yasayı Yüksek Mahkemeye götürmelerini de istedi. Şimdi yüksek mahkeme yargıçlarının alacağı kritik karar bekleniyor.



18 Eylül 2014'te yapılan referandumda İskoçlar yüzde 55'le bağımsızlığı reddetmişti. Ancak İskoçya Bbaşbakanı, Brexit'in durumu değiştirdiğini ve yeni bir referanduma ihtiyaç olduğunu savunuyor.