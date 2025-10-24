İskoçya'da tuhaf olay: Hamilelik yalanı ve oyuncak bebekle kandırdı

İskoçya’nın Airdrie kentinden 22 yaşındaki Kira Cousins, ailesini ve arkadaşlarını kandırmak için sahte ultrason görüntüleri, protez karın, hatta cinsiyet partisi düzenledi. Sosyal medyada “Bonnie-Leigh Joyce” adını verdiği hayali bebeğiyle ilgili paylaşımlar yaptı.



Salı günü silinen bir Instagram hikayesinde “Hamile değildim, bebek yoktu. Her şeyi uydurdum ve çok ileri gittim. Oyuncak bir bebeği gerçekmiş gibi gösterdim” diyerek özür diledi.



Cousins, ruhsal olarak kötü bir dönemden geçtiğini, ancak bunun yaptıklarına mazeret olmadığını belirtti:

“İyi bir ruh halinde değildim ama bu doğruyu değiştirmiyor. Birçok insanı incittim.”

"HATALI OLAN BENDİM"

Kadın ayrıca, bebeğin babası olduğunu iddia ettiği kişiden de özür dileyerek, “Onları kötü göstermeye çalıştım ama hatalı olan bendim” dedi.



Kullandığı “Reborn” adlı gerçekçi bebek türünün hareket edebilen, yüz ifadeleri değiştirilebilen ve sıvı alıp dışkılayabilen modeller olduğunu anlattı.



Arkadaşları, Cousins’in aylar boyunca sahte bebek videoları ve gönderileri paylaştığını, gerçeği ancak fotoğrafları silince fark ettiklerini söyledi.