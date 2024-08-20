İskoçya'da uyuşturucuya bağlı ölüm oranı arttı

İskoçya Ulusal Kayıtlarından (NRS) elde edilen verilere göre, geçen yıl uyuşturucu kullanımı nedeniyle bin 172 kişi hayatını kaybetti.



Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da, 2022'de ise uyuşturucu kullanımı nedeniyle bin 51 ölüm kaydedilirken, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 12 artış oldu.



Ayrıca veriler, İskoçya'nın başkenti Glasgow'un, 2019-2023 döneminde uyuşturucudan kaynaklı "kayıtlı en yüksek ölüm oranına sahip şehir" olduğunu ortaya koydu.



İskoçya, Birleşik Krallık'ın diğer bölgeleri dahil diğer Avrupa ülkelerinden çok daha yüksek uyuşturucu kaynaklı ölüm oranına sahip olmayı sürdürüyor.



"ŞOK EDİCİ VE UTANÇ VERİCİ"



İskoç Muhafazakar Parti lideri Douglas Ross, X hesabından yaptığı paylaşımda, yeni verileri "şok edici ve utanç verici" olarak niteledi ve uyuşturucu kaynaklı ölümlerin ülkenin "ulusal utancı" olduğunu belirtti.



Ülkede karşılaştırabilir kayıtların tutulmaya başlandığı 1996'dan bu yana uyuşturucu kaynaklı ölümlerde en yüksek rakam, bin 339 kişinin hayatını kaybettiği 2020 yılı olarak kayıtlara geçmişti.