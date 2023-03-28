İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı seçildi (Hamza Yusuf kimdir?)

"TARİHE GEÇTİ"

Pakistan asıllı 37 yaşındaki Yusuf, Birleşik Krallık genelindeki büyük bir partiye liderlik eden ilk Müslüman lider olurken, İskoçya parlamentosunun onayının ardından İskoçya'nın ilk Müslüman Başbakanı olarak tarihe geçti.



Yusuf, sonuçların duyurulmasından sonra yaptığı açıklamada, "Liderlik seçimleri doğası gereği can sıkıcı olabilir ancak SNP'de bir aile gibiyiz. Artık farklı takımlar değiliz, tek bir takımız. İskoçya'ya bağımsızlık getiren takım ve nesil olacağız." dedi.



İskoçya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olarak 8 yılık görevinden istifa eden Sturgeon ise Yusuf'un 'seçkin' bir lider olacağını söyleyerek, "Onun benim yerime geçmesinden daha fazla gurur duyamazdım." dedi.



HAMZA YUSUF KİMDİR?



7 Nisan 1985 tarihinde doğan Hamza Yusuf, Mart 2023'ten bu yana İskoçya Birinci Bakanı ve İskoç Ulusal Partisi (SNP) Lideri olarak görev yapıyor. 2023 SNP liderlik seçiminin ardından her iki rolde de Nicola Sturgeon'un yerini aldı. Yusuf, 2018'den 2021'e adalet bakanı ve ardından 2021 günümüze değin sağlık bakanı olarak görev yaptı.



Glasgow'da Pakistanlı bir göçmenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yusuf, 2007'de İskoç Parlamentosu'na seçilen ilk Müslüman olan Bashir Ahmad için parlamento asistanı olarak çalışmadan önce Glasgow Üniversitesi'nde siyaset okudu. Ahmed iki yıl sonra kalp krizinden öldü ve Yusuf görevine devam etti. 2011 yılında milletvekili seçilmeden önce SNP Genel Merkezi'nde iletişim görevlisi olarak çalıştı.

