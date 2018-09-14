İskoçya'nın batı sahilinde Gigha Adası'nda yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ağır bir suç işlendi.
Ada halkının sahibi olduğu Gigha Oteli'nin işletmecisi Ken Deacon, bir depodan yaklaşık 2 bin pound (16 bin TL) çalındığını söyledi.
Hafta sonu fark edilen hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatılırken, bunun, adada neredeyse 20 yıl sonra işlenen ilk ağır suç olduğuna dikkat çekildi.
Gigha'nın 160 sakininin büyük bölümü, evlerinin kapılarını kilitlemeden yaşıyor.
İskoçya'nın Gigha Adası'nda 20 yıl sonra ilk kez 'ağır suç' işlendi
Anadolu AjansıDünya
İskoçya'ya bağlı bir adada bir otelin deposundan 2 bin pound çalındı. Hırsızlık 20 yıl sonra işlenen ilk 'ağır suç' olarak kayda geçti.
İskoçya'nın batı sahilinde Gigha Adası'nda yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ağır bir suç işlendi.