İslam Birliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan ortak açıklamada İsrail'in Filistin halkına yönelik acımasız saldırganlığının mümkün olan en güçlü şekilde kınandığı bildirildi. Sivillere karşı saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapıldı. İsrail'in saldırılarla uluslararası hukuku ve birleşmiş milletler kararlarını ihlal ettiği vurgulandı.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 16.05.2021 - 16:06

İslam Birliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma" çağrısında bulunuldu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde sanal ortamda düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluma "ahlaki, insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulunan Useymin, "İsrail'in Filistin halkına, kutsallarına, mülklerine ve uluslararası hukuk tarafından tanınan haklarına yönelik saldırılarının ve sistematik ihlallerinin durdurulmasını" istedi.

Useymin, şunları kaydetti:

"Saldırıların yanı sıra Filistinlilerin mülklerine el koymak, hak sahiplerine topraklarını tahliye etme çağrısı yapmak meşru haklarının inkarıdır ve bu yapılanlar barış sürecine hizmet etmemektedir. Aksine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki samimi çabaları engellemektedir."

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