İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Gazze gündemiyle olağanüstü toplanıyor.



Cidde'de düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin çağrısıyla yapılacak toplantının gündemi "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" olacak.

