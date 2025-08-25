İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye'nin çağrısı üzerine, bugün olağanüstü toplanıyor. Gazze gündemli toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
Cidde'de düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin çağrısıyla yapılacak toplantının gündemi "Filistin halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" olacak.
