İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, Türkiye'nin çağrısı üzerine, bugün olağanüstü toplanıyor. Gazze gündemli toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze gündemiyle toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, gündemiyle olağanüstü toplanıyor.

Cidde'de düzenlenecek toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı temsil edecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin çağrısıyla yapılacak toplantının gündemi " halkına yönelik devam eden İsrail soykırımı ve İsrail'in Gazze’deki operasyonlarını genişletme kararı" olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...