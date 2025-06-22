İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'i kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu’nda, İsrail'in İran ve diğer ülkelere saldırıları şiddetle kınanırken, uluslararası toplum caydırıcı tedbirler almaya çağrıldı.

İsrail'in saldırıları kınandığı 11 ve 12’inci maddelerde şu ifadelere yer verildi:

"İsrail’in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalarını ve İran, Suriye ve Lübnan’a yönelik son saldırılarını kınar; bu saldırıların söz konusu ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve uluslararası hukuka açık bir şekilde aykırı olduğunu vurgular; uluslararası topluma bu saldırganlığı durduracak caydırıcı tedbirler alma ve İsrail’i işlediği suçlardan sorumlu tutma çağrısında bulunuyoruz.



İran’a yönelik saldırganlığın durdurulmasına ve barışçıl bir çözüme ulaşılmasına destek olmak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temaslar kurmakla görevli, süresiz bir Bakanlar Temas Grubu kurulmasına karar verilmiştir"



3 ve 4'üncü maddelerde ise Filistin konusuyla ilgili "Suudi Arabistan Krallığı ve Fransa Cumhuriyeti’nin eş başkanlığında, Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Konferansı’nın en kısa sürede toplanmalı. Filistin davasını ortadan kaldırmaya yönelik girişimleri şiddetle kınıyoruz." açıklaması yapıldı.

