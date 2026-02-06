İslamabad'da camide patlama. 15 kişi öldü, 80 kişi yaralandı
06.02.2026 13:19
Son Güncelleme: 06.02.2026 13:29
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamada 15 kişi öldü, 80 kişi ise yaralandı.
Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir camide cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi ise yaralandı.
Patlamanın ardından kurtarma ve acil müdahale ekipleri patlamanın yaşandığı camiye sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.
PATLAMA CUMA NAMAZI SIRASINDA YAŞANDI
Polis yetkilileri patlamanın cuma namazı esnasında yaşandığını belirterek, birçok yaralının çevre hastanelere sevk edildiğini aktardı.
Polis sözcüsü, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü ve henüz net bilgi bulunmadığını açıkladı. Ölü sayısının artabileceği yönünde endişeler bulunduğu belirtildi.