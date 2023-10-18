İslami Cihad, Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanladı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanlayarak, bunun asılsız olduğunu belirtti.

İslami Cihad, Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanladı
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Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "İslami Cihad, Gazze'deki diğer direniş güçleri gibi ibadet yerlerini veya kamu tesislerini, özellikle de hastaneleri askeri merkezler, silah depoları veya roket fırlatmak için kullanmamaktadır."ifadelerine yer verildi.

İsrailli yetkililerin, Hareketin Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldığı yönündeki iddialarını "asılsız ve gerçek dışı" olduğu kaydedilen açıklamada, "Birkaç İsrailli yetkilinin günlerdir bu tehditleri medya aracılığıyla tekrarladığına" da işaret edildi.

İslami Cihad, Gazze'deki hastaneyi bombaladıkları yönündeki İsrail iddialarını yalanladı - 1


'in dün akşam Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıda en az 500 Filistinli hayatını kaybetmişti.

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