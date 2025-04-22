İslami Cihad’ın 2 üst düzey ismine Suriye’de gözaltı

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Tugayları, İslami Cihad’ın iki üst düzey isminin Suriye’de gözaltına alındığını açıkladı.

Konuya ilişkin Kudüs Tugayları’ndan yapılan açıklamada, İslami Cihad’ın Suriye’deki operasyonlarına liderlik eden Khaled Khaled ile organizasyon komitesine liderlik eden Yasser al-Zafari’nin beş gündür Suriye’de gözaltında olduğunu bildirdi.

"SEBEBİ AÇIKLANMADI"



Kudüs Tugayları’nın açıklamasında, iki ismin gözaltının “sebeplerine dair herhangi bir açıklama olmadan” ve “kardeşlerinden görmeyi ummadıkları bir şekilde” gerçekleştiği belirtildi.



Reuters haber ajansının aktardığına göre, Suriye İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de gözaltı haberini doğruladı ancak neden gözaltına alındıklarına dair soruları yanıtsız bıraktı. Suriye’nin başkenti Şam’daki Filistinli bir kaynak da gözaltı haberini teyit etti.

Reuters’ın haberinde, 8 Aralık 2024’te Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımların kısmen kaldırılması için koşulların olduğu bir listeyi ülkedeki yeni yönetime ilettiği belirtildi. Ajansa konuşan kaynaklara göre, koşulların arasında “İran destekli Filistinli gruplarla araya mesafe konulması” da vardı.

