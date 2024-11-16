İslami Cihad'ın iki üst düzey yöneticisi İsrail saldırısında öldü

İslami Cihad, İsrail'in 14 Kasım'da Şam'a düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "İsrail'in perşembe günü Şam'da İslami Cihad'ın sivil ofis ve konutlarına düzenlediği saldırıda hareketin üst düzey yöneticilerinden 1945 doğumlu Abdulaziz Said el-Minavi ile 1972 doğumlu Rasmi Yusuf Ebu İsa, İslami Cihad mensubu bir grupla birlikte şehit edildi." ifadeleri kullanıldı.



Cenazelerin sabah saatlerinde enkaz altından çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise hala devam ettiği aktarıldı.



Suriye haber ajansı SANA'nın 14 Kasım'da "İsrail iki binaya hava saldırıları gerçekleştirdi, ilk belirlemelere göre birkaç sivil öldü ve yaralandı." ifadesiyle haberi kullanmıştı.



İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmiş ve İslami Cihad Hareketi'nin Şam'daki "komuta merkezi ve bazı altyapı tesislerinin" hedef alındığını savunmuştu.