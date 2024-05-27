İslami Cihat, İsrail askerlerine bir binada saldırı düzenlediğini açıkladı

Filistin İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı El Kudüs Tugayları, Cibaliye'de bir binada İsrail askerlerine saldırı düzenlediklerini açıkladı. Cibaliye mülteci kampı çevresinde Filistinli gruplarla İsrail askerleri arasında haftalardır şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İslami Cihat, İsrail askerlerine bir binada saldırı düzenlediğini açıkladı

İslami Cihat örgütünün silahlı kanadı El Kudüs Tugayları, Gazze'nin kuzeyindeki bir binada askerlerine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Grup, bir İsrail askerinin bir binanın içinde görüldüğünü gösteren bir video yayınladı.

El Cezire'de yer alan habere göre, videoda daha sonra bir El Kudüs Tugayları üyesi, haftalardır yoğun çatışmaların yaşandığı Cibaliye mülteci kampının doğusunda yer aldığı söylenen binaya roket güdümlü el bombası atarken görülüyor.

Öte yandan El Fetih'in silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları da Gazze'de İsrail askerlerinin toplandığı bir yere düzenlenen havan topu saldırısını  üstlendi.

ABD merkezli düşünce kuruluşları Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW) ve Kritik Tehditler Projesi (CTP) Cibaliye'de süren çatışmaları raporlaştırmış, önceki gün raporu açıklamıştı.

Savaş gözlemcileri, Filistinli grupların, burada İsrail saldırısına maruz kalacakları sokaklar yerine binalar arasında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayan “savaş yerleşkeleri” kurduklarını bildirmişti.

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