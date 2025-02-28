İslamofobi yükseliyor, camilere saldırana para veriliyor

Rusya bağlantılı bir Telegram kanalının, İngiltere sakinlerini camilere ve Müslümanlara yönelik şiddetli saldırılar düzenlemeye teşvik ettiği ve karşılığında kripto para teklif ettiği iddia edildi.

"TOPLU KURAN YAKMA" EYLEMİ



Kanallar, bu ayın başlarında Londra'daki camilere ve okullara çizilen İslamofobik grafitilerle de ilişkilendirilmişti. Telegram hesaplarından birinde camiye “en iyi grafitiyi” çizen kişiye, 100 sterlin değerinde istediği kripto para biriminden ödeme yapılacağı ifade ediliyor.



Aynı gruplar ayrıca bomba yapım tarifleri ve silahlar için 3D yazdırılmış tasarımlar içeren PDF'ler de paylaşıyor.



Sözkonusu hesaplarda “toplu Kuran yakma”, kundaklama ve asit saldırısı gibi çeşitli eylemlerle ilgili planların konuşulduğu aktarılıyor.

BIÇAKLI SALDIRILARA TEŞVİK EDİYOR



Son haftalarda grubun kullandığı dilin açıkça insanları bıçaklı saldırılar düzenlemeye çağırmaya doğru kayması endişe yarattı.



Yahudilere ve Müslümanlara yönelik nefret suçlarını izleyen yardım kuruluşları, söz konusu ağları ve Rusya bağlantılarını tespit etti.

MÜSLÜMAN KARŞITI NEFRET YÜKSELİYOR



Antisemitik yorumlar içeren ancak özellikle Müslüman karşıtı nefreti körüklemeye odaklanan ağ hakkındaki endişeler, 2024'te yüzde 73 oranında artan İslamofobik saldırıların ortasında ortaya çıktı.



Geçtiğimiz hafta Kuzey Londra'daki bir caminin dışına da sahte bir bomba bırakıldı.



Rusya'nın, etnik ve dini gerilimleri istismar etmeyi amaçlayan dijital kampanyalar yoluyla İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde toplumsal huzursuzluğu körüklemeye çalıştığı yönündeki endişeler artıyor.