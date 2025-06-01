İşlerini yapay zekaya kaybedenler anlattı: "Sesimi duydum ama bu ben değildim"

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatı kolaylaştıran bazı yenilikler, aynı zamanda bir “tehdit” olarak da algılanabiliyor. Son dönemde sık sık basına yansıyan “Yapay zeka, gelecekte hangi mesleklerin sonu olacak?” minvalindeki haberler de bu algıyı kuvvetlendiriyor.



İngiltere’nin The Guardian gazetesine konuşan çalışanlar, işlerini yapay zekaya nasıl kaybettikleri konusundaki deneyimlerini paylaştı.



“BİZİ İŞTEN ÇIKARIP YAPAY ZEKAYA PROGRAM YAPTIRDILAR”



Bu kişilerden biri, Polonya’nın Kraków kentinde çalışan 31 yaşındaki gazeteci Mateusz Demski’ydi. 10 yıldır serbest gazetecilik yapan Demski, yaklaşık iki yıldır da Radio Kraków’da bir sabah programı sunuyordu.



Ağustos 2024 yılında yaklaşık 10 meslektaşıyla birlikte işten çıkarılan gazeteci, “Radyo istasyonunun mali sorunlarının olduğu söylendi. Bu benim için nispeten sorun değildi çünkü başka gelir kaynaklarım da vardı. Ama birkaç ay sonra Radio Kraków’da üç yapay zeka karakterinin sunduğu programların başlayacağını duydum. Her birinin yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğrafları, bir biyografisi ve belirli bir kişiliği vardı. Bunun daha genç dinleyicileri hedef alan bir ‘deney’ olduğunu söylüyorlardı” diye konuştu.



Demski’nin anlattığını göre, yapay zeka karakterlerinin yaptığı ilk işlerden biri Polonyalı yazar Wisława Szymborska ile bir “röportaj” olmuştu. Szymborska, 1996 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüş bir isimdi. Dahası, Szymborska, programdan 12 yıl önce hayatını kaybetmişti. Demski, bu durumun etik olup olmadığını da sorguluyordu.



İşten çıkarılan bazı kişilerin imza kampanyası başlattığını anlatan gazeteci, kanalın bunun ardından söz konusu “avatarları” kullanmayı bıraktığını söyledi. Radyo istasyonu, şimdi ise “rehberlik” etme iddiasıyla yapay zeka yerine öğrencileri çalıştırıyor.



“KARAKTERİMİN REPLİĞİNİ DUYDUM AMA BU BENİM SESİM DEĞİLDİ”



ABD’nin San Francisco kentinde yaşayan 31 yaşındaki Richie Tavake isimli seslendirme sanatçısı da yapay zekadan etkilendiğini anlattı.



Bu işi yapabilmek için 10 sene eğitim gördüğünü, bu işin bir yetenek gerektirdiğini belirten Tavake, “Yaratıcı yapay zekanın benim sektörümdeki etkisini ben bizzat hissettim. Yakın zaman önce kaydını yaptığım bir diziyi dinliyordum; karakterimin bir replik söylediğini duydum ama bu benim sesim değildi. Ben bu bölümün ses kaydını yapmamıştım. Yapımcı ile iletişime geçtim, o da bana fazladan bir replik söyletmek için sesimi bir yapay zeka yazılımına yüklediklerini söyledi. Ancak bunun için benim iznimi almamıştı. Daha sonra sesimi diğer yapımcıların erişim sağlayabildiği bir platforma yüklediğini öğrendim. Kaldırılmasını istedim ama bunun yapılması için beş kişiyle konuşmam gerekti” dedi.



Müşterilerinden birinin kendisine “daha hızlı” olduğu için yaratıcı yapay zeka kullandığını söylediğini anlatan Tavake, bunun çeşitlilikle ilgili de sorunlar yaratacağı görüşünde. Seslendirme sanatçısı, “Ben Amerikalı-Samoalıyım ve yapay zeka tarafından üretilmiş bir Samoalı sesi duymaktan mutlu olmazdım. Bu yanlış, hatta incitici olurdu” diye konuştu.



“CHATGPT’YE KOY GİTSİN”



İngiltere’de yaşayan 49 yaşındaki metin yazarı Annabel Beales de yapay zekanın olumsuz sonuçlarını iş hayatında birebir yaşayanlardan.



2023 yılında hayalindeki işe girmeyi başardığını anlatan Beales, sekiz ay çalıştıktan sonra kendisine gittikçe daha az iş verildiğini fark etti. Bir gün patronunun bir çalışana “ChatGPT’ye koy gitsin” dediğini duydu. Pazarlama departmanının yapay zekayı sık sık kullanmaya başladığını belirten Beales, kendisinden ise sadece son okuma yapmasının istendiğini belirtti.



Müdürüne yapay zekanın kendi yerine geçip geçmeyeceğini soran kadına, müdürü işinin güvende olduğunu vurguladı. Beales, bundan altı hafta sonra insan kaynakları departmanıyla toplantıya çağrıldı ve derhal işten çıkarılacağı söylendi.

Eski şirketinin internet sitesini görmenin kendisine üzüntü verdiğini anlatan kadın, sitede artık yapay zeka ile oluşturulan içeriklerin olduğunu anlattı.



“BENDEN KURTULACAKLARINI HİÇ BEKLEMİYORDUM”



İngiltere’de yaşayan 28 yaşındaki grafik tasarımcı Jadun Sykes da 21 yaşından bu yana çalıştığı şirketin yapay zekanın geliştirilmesinin ardından bunu “daha yaratıcı” olmak için kullanma konusunda istekli olduğunu anlattı. Sykes, “Bunu e-posta yazmak ya da görsel üretmek için getirdiklerini biliyordum ama benden kurtulacaklarını hiç beklemiyordum” dedi. Bir gün, birdenbire insan kaynakları departmanına çağrıldığını belirten adama, pozisyonuna artık ihtiyaç olmadığı ve yaptığı işi artık yapay zekanın yapacağı söylendi.



Yaşadıkları hakkında bir YouTube videosu çektiğini ve viral olduğunu anlatan Sykes, bu sayede tek mağdurun kendisi olmadığını anladığını belirtti. “Tüm bunlar bir hiç uğruna mıydı?” diye soran adam, aylarca iş aradığını ancak grafik tasarım alanında iş bulamadığını sözlerine ekledi.

