İsmi açıklanmayan ülkeye N95 tuzağı

ABD'de bir kişi, yabancı bir hükümeti, var olmayan maskeleri satma vaadiyle 317 milyon dolar dolandırma girişimiyle suçlanıyor.

Paul Penn isimli zanlı, henüz kimliği belirlenemeyen iki ortağıyla birlikte 50 milyon N95 maskesini, ismi açıklanmayan bir ülkeye satmak üzere görüşmeler yaptı.

Penn ve ortakları, ellerinde maske olmamasına rağmen, yabancı ülke yetkililerini 317 milyon doları bir banka hesabına aktarmaya ikna etti. Ancak olayı tespit eden ABD istihbaratı para transferini durdurdu.

Göz altına alınan Penn'in federal mahkemede yargılandığı ve suçlu bulunması halinde 20 yıl hapisle cezalandırılmasının beklendiği belirtildi.

MASKELER ÇEVRE DÜŞMANI: DOĞADA ÇÖZÜNMESİ 400 YILI BULUYOR