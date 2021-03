İspanya AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı Avrupa'da kullanılan aşılardan AstraZeneca'nın yan etkileriyle ilgili çıkan iddialardan dolayı, İspanya da bu aşının kullanımını askıya alan ülkelere dahil oldu.



Sağlık Bakanı Carolina Darias, AstraZeneca ile ilgili karar almak için ülkedeki 17 özerk yönetim ile Melilla ve Ceuta kentlerindeki yerel yönetimlerin sağlık bakanlarıyla video konferans yöntemiyle acil toplantı yaptı.



Darias, bu toplantıda, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) AstraZeneca ile ilgili kararının bekleneceğini ve ilk aşamada 15 gün boyunca bu aşının kullanımının askıya alındığını duyurdu.



AstraZeneca'nın kullanımını ilk olarak Danimarka, Norveç, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Bulgaristan ve Romanya durdurmuş, bugün de Almanya, Fransa ve İtalya durdurma kararını açıklamıştı.



SON 3 GÜNDE 166 CAN KAYBI



Diğer yandan İspanya'da Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre Covid-19'dan son 3 günde 166 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 358 yeni vaka tespit edildi.



Ülkede, salgından toplam can kaybı 72 bin 424'e, vaka sayısı da 3 milyon 195 bin 62'ye çıktı.



İspanya'da her 100 bin kişide tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 128'e kadar inse de, üçüncü dalga endişesiyle Paskalya tatili döneminde (27 Mart-4 Nisan) serbest dolaşım kısıtlamalarının, gece sokağa çıkma yasağının, bar, restoran ve alışveriş merkezlerini kapsayan tedbirlerin kaldırılmayacağı açıklanmıştı.