İspanya ‘Barcagate’ skandalı ile çalkalanıyor: ‘Barcagate’ nedir?

Akın MURTEZA / ntv.com.tr

Dünyanın en büyük kulüplerinden İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, sözde 'Barcagate' skandalıyla ilgili soruşturma kapsamında Pazartesi günü İspanyol polisi tarafından tutuklandı.



Polisin Camp Nou'da arama yapması sonrasında aralarında kulübün şu anki CEO'su Oscar Grau'nun ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti'nin da bulunduğu üç kişi tutuklanırken, dünya sporunun merkezlerinden biri olarak kabul edilen Barcelona’da üst düzey yöneticilerin büyük bir polis soruşturmasının parçası olarak tutuklanmasına ne yol açtı? Barcelona’yı sarsan ve dünya gündemine oturan ‘Barcagate’ skandalının bütün süreçlerini sizler için derledik..



‘BARCAGATE’ SKANDALI TAM OLARAK NEDİR?



'Barcagate', Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu ve yönetimi tarafından, halihazırda oynayan ve eski Barcelona oyuncularına ve personeline karşı yürütülen bir karalama kampanyası olarak adlandırılıyor.



2020 yılının Şubat ayında Bartomeu ve yönetimine, 2017 yılına dair özellikle kulübün yıldız futbolcusu Lionel Messi, savunma oyuncusu Gerard Pique, halihazırda Manchester City teknik direktörlüğü yapan, eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola’ya karşı kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynakları kullandıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.



‘TAKIM İÇİNDE HUZURSUZLUK ÇIKMIŞTI’



I3 Ventures adlı bir firmaya Facebook ve Twitter'da sahte hesaplar oluşturmak için 1 milyon doların üzerinde ödeme yapmakla suçlanan Bartomeu ve yönetimi, I3 Ventures ile ilişkisi olduğunu itiraf etti, ancak Alter Sports, Sports Leaks ve Justicia y Dialogo en el Deporte dahil olmak üzere Messi ve diğerlerine saldıran hesaplarla herhangi bir bağlantıyı reddetti.

Lionel Messi, Gerard Pique ve diğer yıldız oyuncular aleyhine de yapılan bu kara propaganda sonucu takım içinde huzursuzluk çıkmıştı. Bu sosyal medya paylaşımları yalnızca futbolculara değil ailelerine de yapılan kötü yorumları içeriyordu.



ADI ‘WATERGATE SKANDALI’NDAN GELİYOR



‘Barcagate’ adı ise 1972’de gerçekleşen ‘Watergate’ skandalına atıf yapılmak için kullanılıyor. 17 Haziran 1972'de Washington DC'deki Watergate ofis kompleksindeki Demokratik Ulusal Komite merkezinde gerçekleşen hırsızlık sonrasında hırsızların Nixon’ın seçim ekibinden kişiler olduğu tespit edildi. ‘Watergate Skandalı' hakkındaki polis soruşturması, gerçekleşen hırsızlığın yaklaşan seçimlere yönelik büyük ve koordineli bir çalışmanın parçası olduğunu kanıtladı. Bunun üzerine dönemin ABD Başkanı Richard M. Nixon istifa etti.



BARTOMEU NEDEN TUTUKLANDI?



Ünlü radyo kanalı Ser Catalunya tarafından hazırlanan haberde, soruşturmanın detayı olarak Bartomeu ve yönetiminin 2017 yılında I3 Ventures’ten hizmet aldığını ancak alınan hizmet karşılığında altı kat daha fazla ücret ödeyerek kulüp fonlarını kötüye kullandığı iddiası bulunuyor.



SER Catalunya, hesapların Bartomeu'nun imajını, kendisiyle açıkça aynı fikirde olmayanları ve gelecekte kulüp başkanlığı için olası rakipleri küçümseyerek korumak için tasarlandığı bildirildi.

DENETİM ŞİRKETİ ‘PAZAR ARALIĞINDA’ DEDİ



Temmuz ayında Barcelona’ya gerçekleştirilen bağımsız denetimde, herhangi bir kişiye karşı karalayıcı kampanyaların başlatılmadığını ve I3 Ventures'ın hizmetlerinin "pazar aralığında" sözleşmeye tabi tutulduğunu tespit etti.



Denetim kuruluşunun raporuna rağmen polis soruşturmasını sürdürürken ilk olarak Haziran 2020’de Barcelona’nın ofisine baskın düzenledi. Aramalar sonrasında herhangi bir işlem yapmayan polis yetkilileri geçtiğimiz Pazartesi günü de eski Başkan Bartomeu ve diğer üç yöneticiyi tutukladı.



Tutuklamaların "mülkiyet ve sosyo-ekonomik düzen ile ilgili suçlar hakkında bir soruşturma" olduğunu açıklayan polis yetkilileri bugün ise dört kişiyi de serbest bıraktı.

BARCELONA NE YAPTI?



Geçtiğimiz Pazartesi günü Camp Nou'da yapılan polis aramasının ardından, Barcelona web sitesinden, “soruşturmaya konu olan gerçekleri açıklığa kavuşturmak için hukuk ve polis yetkililerine tam iş birliği teklifinde bulunduğunu" belirten resmi bir açıklama yaptı.



Barcelona, “Adli kolluk kuvvetlerinin talep ettiği bilgi ve belgeler, kesinlikle bu davayla ilgili gerçeklerle ilgilidir. FC Barcelona, yürürlükte olan yargı sürecine ve bu soruşturma kapsamında etkilenen insanlar ile ilgili masumiyet karinesine göre hareket ediyor” ifadelerini kullandı.

KOEMAN: KULÜP İMAJI İÇİN İYİ DEĞİL



Barcelona menajeri Ronald Koeman, eski başkan Josep Maria Bartomeu tutuklanmasının "kulübün imajı için iyi olmadığını" söylerken iddia edilen karalama kampanyasının mağduru oyunculardan biri olan Gerard Pique, İspanya basınından La Vanguardia’ya açıklamalarda bulunmuştu.



PİQUE: BU BARBARCA



Ekim ayında yaptığı açıklamada Pique, “Bir Barca oyuncusu olarak, kulübümün bu işe para harcadığını görüyorum, bu para sadece kulüple tarihsel bir ilişkisi olan insanları değil, aktif oyuncuları da eleştirmek için harcandı. Bu barbarca” dedi.



Pique, "Bartomeu'dan bir açıklama istedim ve bana söylediği şey, 'Gerard, bilmiyordum' oldu. Ben de buna inandım. Daha sonra ise bu hizmetlerden sorumlu kişiyi hala kulüpte çalışırken gördüm” dedi.