İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz İsrail'e yaptırım istedi

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, Sumar Partisinin milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, İspanya'da bu hafta sonu kurulacak yeni hükümetin atacağı ilk adımlardan birinin, Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü İsrail'e tepki göstermek olması gerektiğini söyledi.



Yeni hükümetin, Gazze'deki saldırılarından ötürü İsrail'in Madrid Büyükelçisi'ni istişareye çağırması gerektiğini savunan Diaz, şu ifadeleri kullandı:



"İsrail'e silah satışına da bir ambargo getirilmeli. Neden benzer durumlarda, başka ülkelere karşı böyle bir yaptırım alınıyor da İsrail'e karşı uygulanmıyor? Gazze'de yaşananlar, insani olarak, etik ve siyasi açıdan bizi bağlıyor. Ateşkes elde edilene kadar İsrail'e baskı yapmaya devam edilmeli. Tehlikede olan çok fazla hayat var. Filistin halkını yalnız bırakamayız. Şimdiye kadar aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 binden fazla sivil hayatını kaybetti."



Sumar Partisi lideri Diaz'ın, yeni kurulacak hükümette de başbakan yardımcılığını devam ettireceği öngörülüyor.