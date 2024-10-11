İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e silah satışının durdurulması için çağrı yaptı

İspanya'nın solcu Başbakanı Pedro Sanchez, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus ile Roma'da bir araya geldi.

Sanchez, görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını yorumladı.

Saldırıyı, "şiddet sarmalının acil bir şekilde durması gerektiğini gösteren, kesinlikle reddedilecek, kınanacak bir şey" diye tanımladı.

"Uluslararası hukuka uygun olarak, Ortadoğu'da diplomatik yollarla barışçıl çözümler için çalışmaya devam edeceklerini" söyleyen Sanchez, İspanya'da muhalefetteki bazı siyasi partilerden gelen suçlamalara rağmen İspanya hükümetinin 8 Ekim 2023'den bu yana İsrail'e herhangi bir silah veya askeri malzeme satışına onay vermediğini ifade etti.



Sanchez, "Lübnan'ı işgaliyle uluslararası insani hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle uluslararası toplumdan acil olarak İsrail'e silah ihracatını durdurmasını istediğini, bunu ilk uluslararası toplantıda dile getireceğini" söyledi.



Başbakan ayrıca "uluslararası insani hukuku ihlal etmesinden ve Lübnan'ı işgal etmesinden dolayı İsrail'in acil ateşkes ilan etmesi gerektiğini" söyledi.



KATOLİK KİLİSESİNDEKİ TACİZLERİ GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan Papa Franciscus ile öncelikli olarak Ortadoğu'daki çatışmalar ve düzensiz göçmen sorunlarını, Katolik Kilisesi bünyesinde çocuklara cinsel taciz vakaları ve İspanya'da diktatör Franco dönemine ait izlerin silinmesine yönelik çıkarılan yasalarla ilgili görüştüklerini açıkladı.



Ukrayna'da ve Ortadoğu'da barış istediklerini vurgulayan Sanchez, şu ifadeleri kullandı: "Uluslararası insani hukuka saygı İspanya'nın temel pozisyonudur. Elbette bu uluslararası insani hukuku ihlal eden her türlü saldırıyı kararlı bir şekilde kınıyoruz. Gazze'de olsun, Batı Şeria'da olsun, Ukrayna'da olsun ya da son günlerde gördüğümüz gibi Lübnan'a karşı olsun."

