İspanya Başbakanı Sanchez Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ile görüşecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ile “mümkün olan en kısa sürede” görüşeceğini bildirdi.

Katalan yerel parlamentosu, İspanya Merkez Seçim Kurulu'nun, Katalonya Adalet Yüksek Mahkemesi'nce (TSJC) Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra'ya verilen 1,5 yıl kamu görevinden men cezasının hemen yürürlüğe girmesi kararını almasının ardından 5 Ocak'ta olağanüstü toplanmış ve Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği kararı reddettiğini ifade etmişti.

Parlamento'da 67 "evet", 21 "hayır" ve 7"çekimser" oyla kabul edilen söz konusu karar metninde, İspanya devletini "darbe yapmak ve demokrasiye saldırmakla" suçlayan ifadeler dikkati çekmişti.



Bununla birlikte, geçen hafta İspanya'da 'Katalonya sorunu' gölgesinde azınlık sol koalisyon hükümeti kuruldu, ve Pedro Sanchez sol koalisyon hükümetinin başbakanı seçildi. Ardından, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra için hemen görevden alınması kararı çıktı.

Belçika mahkemesi ise Puigdemont'un tutuklanması kararını askıya aldı ve Katalan parlamentosunda ana muhalefette olan Vatandaşlar Partisi, ayrılıkçı partilerin sunduğu kararı protesto etmek için oylamaya katılmadı.



Söz konusu karar metninde, Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Torra'ya destek vermenin yanı sıra "Katalan halkının kendi geleceğine karar verme hakkının tanınması, tutuklu Katalan siyasetçiler için af çıkartılması, sürgündeki Katalan siyasetçilerin serbestçe dönüşlerinin garanti edilmesi" talepleri tekrarlandı.

