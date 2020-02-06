İspanya Başbakanı Sanchez ve Katalonya Özerk Hükümeti Başkanı bir araya geldi

Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Perez-Castejon, Barselona'daki Katalonya Başkanlık binasında buluştu.



Toplantıda her iki tarafın da Katalonya'nın İspanya'nın geri kalanından bağımsızlığı konusunu ele almadığı, Sanchez ve Torra'nın daha çok yatırım, ticaret ve ekonomik ilişkiler gibi konulara değindiği aktarıldı.

Geçen ay İspanya Başbakanı seçilen Sol Koalisyon Hükümeti Lideri Sanchez, konuya ilişkin, "Söz verdiğim gibi Katalonya sorununu çözeceğim. Yollarımızın ayrıldığı noktada diyalog başlatmak için Katalan liderle konuşmaya geldim. Torra'nın da açıklamalardaki tonunu ve bu konudaki isteğini takdirle karşılıyorum. İki başbakan arasında oldukça saygılı bir görüşme gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

Katalan Lider Torra, toplantıdan önce yaptığı konuşmada Sanchez'e Katalonya için yasal bir refarandum yapılması konusunda ısrar edeceğini açıklamıştı. İspanya Başkanı ise Katalonya'nın bağımsızlığı için referandum yapılmasının İspanya Anayasası'na uymadığı için mümkün olmadığını aktarmıştı.