İspanya Başbakanı Sanchez'in uçağında arıza: Madrid'e geri döndü
İspanya Başbakanı Sanchez, Paris uçağındaki teknik bir sorun nedeniyle Madrid'e dönmek zorunda kaldı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'ın uçağındaki teknik bir arıza yaşandığı bildirildi.Sanchez, Madrid'e dönmek zorunda kaldı.
Sanchez, Paris'te düzenlenen Ukrayna zirvesine katılmak üzere yola çıkmıştı.
Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Sanchez'in toplantıya video konferans yoluyla katılacağı bildirildi.
Ayrıntılar geliyor...
