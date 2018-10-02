İlişkili Haberler Katalanlar sokaklara döküldü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bir grup radikalin dün akşam Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu'na girmeye çalışması nedeniyle yaşanan arbedeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Olaylar sırasında birlik yanlısı partilerden Ciudadanos liderleri polis eskortu eşliğinde parlamentodan ayrılmak zoruna kalırken, Sanchez, Katalan lider Torra'yı olayı gerçekleştiren radikalleri cesaretlendirmekle eleştirdi.



Sanchez, açıklamasında, "Başkan Torra, sorumluluklarına göre hareket etmeli ve radikalleri tüm Katalanları temsil eden kurumları ablukaya almaya cesaretlendirerek siyasi normalleşmeyi tehlikeye atmamalı." dedi.



PUIGDEMONT DA ELEŞTİRDİ



Tek taraflı bağımsızlık ilanı nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont da dünkü şiddet olaylarına tepki gösterdi.



Puigdemont, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzleri kaplı ve şiddet kullanan bu kişilerin kendilerinden olmadığını ifade belirterek, "Biz yüzümüzü kapamadan barışçıl bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.



Dün, ayrılıkçılar, başta Barselona olmak üzere Katalonya kentilerinde kara ve demir yollarını kesmiş, yürüyüşler düzenlemişti. Yüzlerini kapatan bazı ayrılıkçılar, Girona kentindeki Katalonya bölgesel yönetim binasına asılı İspanyol bayrağını indirip yerine Katalan ayrılıkçıların bayrağı "Esteleda"yı asmıştı.



Akşam saatlerinde ise bir grup, Katalonya Parlamentosuna girmeye çalışmış ve polisin müdahalesinin ardından kapıdan uzaklaştırılmışlardı.



SÜREÇ



İspanya Anayasa Mahkemesinin, yasa dışı olduğunu ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de Katalonya Özerk Yönetim Bölgesi'nde bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.



Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.



21 Aralık'ta yapılan erken seçimleri ayrılıkçı partiler az farkla kazanmış, bağımsızlık hedefiyle bir hükümet kurmuştu.



Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katalonya'ya daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum yapılmasını önerirken, ayrılıkçıların talep ettiği bağımsızlık referandumuna karşı çıkmıştı.



Haklarında tutuklama kararı bulunan eski Katalan lider Carles Puigdemont ve bazı eski bakanlar veya siyasetçiler, Belçika, İskoçya ve İsviçre'ye kaçarken 9 eski hükümet üyesi tutuklu durumda.

