İspanya basını: Başbakan Sanchez, İsrail'e karşı ittifakı güçlendirmek için Türkiye'ye geliyor

İspanyol basının bildirdiğine göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere cuma günü Türkiye'ye gelecek.

El Pais gazetesi, görüşmenin merkezinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yer alacağını duyurdu.

La Moncloa'ya göre de Sanchez Türkiye'ye "karşılıklı çıkarları ilgilendiren ikili meselelerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuları ele almak amacıyla geliyor. Resmi notta “Gazze'deki durum görüşülecek konulardan biri olacak” ifadesi yer alıyor.

Habre göre Başbakan Sanchez, giderek daha fazla anlaşmazlık yaşadığı İsrail hükümetiyle ittifaklarını güçlendirmeye çalışıyor. Sanchez, cumartesi günü Arap Birliği toplantısına davetli olarak Bağdat'ta Filistin yanlısı pozisyona yakınlığını gösterdi ve İspanya'nın tanıdığı Filistin için “Gözlerimizin önünde kan kaybından ölüyor” dedi.

İspanya, Filistin'le birlikte Birleşmiş Milletler'de İsrail'i Gazze'ye insani yardım girişine izin vermeye zorlayacak bir karar tasarısını destekleyecek.

Sanchez, Bağdat'ta yaptığı açıklamada “Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine karar vermesi için Birleşmiş Milletler Meclisi'ne bir öneri götüreceğiz” demişti.