İspanya basını duyurdu: İsrailli şirketle 250 milyon euroluk silah anlaşması donduruldu

İspanya’nın El Pais gazetesi, İspanya Savunma Bakanlığı’nın İsrailli savunma şirketi Rafael ile olan 250 milyon değerindeki savunma anlaşmasını "dondurduğunu" duyurdu. Karar, İspanya üzerinde İsrail’le silah ticareti konusundaki baskının arttığı bir dönemde alındı.



İsrail’in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İspanya Savunma Bakanlığı’nın dondurma kararı aldığı söz konusu anlaşma, füze rampaları ve roketlerin satın alınmasını içeriyordu.

İspanya, nisan ayında da bir başka İsrailli şirketle yapılan daha küçük ölçekli bir anlaşmayı iptal etmişti. 6,6 milyon euro değerindeki anlaşma, Elbit Systems’in iştiraki olan IMI Systems tarafından üretilen 9 milimetre çapındaki kurşunlardan 20,8 milyon adet tedarik edilmesini öngörüyordu. Bu kurşunların İspanya’nın Sivil Muhafızları (Guardia Civil)

tarafından 2026 yılında kullanılması bekleniyordu.



ALMANYA’DA SİLAH İHRACATI DA YAVAŞLADI



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukası Ekim 2023’ten bu yana devam ederken, basına yansıyan haberlere göre, Almanya’nın da İsrail’e yaptığı silah ihracatında yavaşlama olduğu görülüyor.



Öte yandan, belgeler, İsrail’in saldırılarının başlamasından bu yana İspanya’nın İsrail ile 1 milyar doların üzerinde değere sahip savunma anlaşmaları imzaladığını gösteriyor.



İptal edilen mühimmat ihalesini kazanan şirket olan Guardian Defense & Homeland Security SA, Elbit ile İspanya ve Portekiz'deki diğer İsrail savunma şirketlerini temsil eden İsrail firması Guardian'a ait. Bunlara Meprolight ve silah üreticileri EMTAN ve FAB Defense de dahil.



Mühimmat anlaşmasının iptal edilmesinin ardından, hükümet kaynakları İngiltere’nin The Guardian gazetesine yaptıkları açıklamada, Filistinlilerin içinde bulunduğu zor duruma işaret ederek İspanya hükümetinin Ortadoğu'da barışa bağlı olduğunu söylemişti. Kaynaklar, açıklamalarında ayrıca Madrid'in savaştan önce imzalanan sözleşmelerin bir parçası olanlar da dahil olmak üzere, henüz teslim edilmemiş tüm silah sevkiyatlarını durdurmaya karar verdiğini belirtmişti.