İspanya başsavcısına "bilgi sızdırma" cezası

İspanya'da Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz'in, hakkında vergi kaçakçılığı soruşturması yürütülen iş insanı Alberto Gonzalez Amador’a ait kişisel bilgileri bir basın açıklaması ve e-postayla gazetecilere ilettiği belirlendi. Soruşturma halen devam ediyor. Gonzalez Amador, İspanya’daki muhalefetin önemli isimlerinden Madrid Bölge Başkanı Isabel Díaz Ayuso ile birlikte.



İspanya Yüksek Mahkemesi, Alvaro Garcia Ortiz’i “gizli bilgileri basına sızdırdığı” gerekçesiyle suçlu bularak iki yıl süreyle görevden men etti.



Başbakan Pedro Sanchez’in hükümeti, Ortiz’i aylar süren soruşturma boyunca savunmuştu. Kararın ardından hükümet “karara saygı duyduğunu ancak kabul etmediğini” açıkladı.



Ortiz suçlamaları reddederken, Anayasa Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı bulunuyor. Mahkeme ayrıca Ortiz’in 7 bin 200 euro para cezası, Amador’a 10 bin euro tazminat ve mahkeme masraflarını ödemesine karar verdi