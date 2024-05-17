İspanya: Filistin devletini diğer ülkelerle ortaklaşa tanıyacağız

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Filistin devletini ancak diğer ülkelerle ortak hareket ederek tanıyacaklarını söyledi. Sanchez, 21 Mayıs için bir plan olduğu iddialarını yalanladı.

İspanya: Filistin devletini diğer ülkelerle ortaklaşa tanıyacağız

7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılar nedeniyle İsrail'e tepkisini yüksek sesle dile getiren Başbakanı Pedro Sanchez, 'e ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sanchez, Madrid'in bir Filistin devletini ancak diğer ülkelerle ortak hareket ederek tanıyacağını söyledi.

La Sexta televizyon kanalına bugün verdiği röportajda Sanchez, "İspanya'nın 21 Mayıs'ta Filistin devletini tanıyacağına yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, geçen hafta yaptığı açıklamada, İspanya'nın 21 Mayıs'ta Filistin'i tanıyacağını belirtmişti.

İrlanda da dün yaptığı açıklamada, mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanıyacaklarını bildirdi.

Öte yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, dün İsrail'e silah taşıyan bir geminin, limanlarına yanaşmasına izin vermedikerini duyurmuştu.

İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanına yanaşmasına izin vermedi

İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanına yanaşmasına izin vermedi

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