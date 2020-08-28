İspanya, Fransa ve İtalya'da Covid-19 vakalarında artış

İSPANYA



İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 9 bin 779 arttı.



Sağlık Bakanlığı, dün 429 bin 507 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 9 bin 779 artışla 439 bin 286 olarak güncelledi.



Açıklamaya göre, lkede son bir haftada açıklanan yeni vaka sayıları toplamda 33 bin 850 olurken, 17 özerk yönetim arasında Madrid, Bask ve Endülüs bölgeleri salgının en yoğun görüldüğü yerler olarak öne çıktı.



Covid-19'dan son 7 günde, 129 kişi hayatını kaybetti ve salgından ölenlerin toplam sayısı 29 bin 11'e çıktı.



Ülkede son 7 günde Covid-19'dan dolayı 1693 kişi hastanede tedavi gördü, bunlardan 129'u yoğun bakımda kaldı.



Öte yandan Sağlık Bakanı Salvador İlla, İspanya'da Covid-19 aşı adayı klinik denemelerinde ikinci aşamaya geçilerek ilk kez insan üzerinde test edilmesine onay verildiğini açıkladı.



Almanya, Belçika ve İspanya'nın birlikte yürüttüğü klinik denemelerin İspanya'daki bölümünde Madrid'de iki ve Santander'de bir hastanenin kullanılacağını aktaran İlla, gönüllü 190 kişinin katılacağı testlerin sonuçlarının birkaç ay sonra gelmeye başlayacağını söyledi.



FRANSA



Fransa'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 7 bin 379 vaka görüldü.



Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 379 artışla 267 bin 77'ye yükseldi. Bu rakam marttan bu yana kaydedilen günlük en yüksek vaka sayısı oldu.



Son 24 saatte hastanelerde 20 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 596'ya ulaştı.



Covid-19 nedeniyle 387'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede iyileşenlerin sayısı 193 artarak 86 bin 177 oldu.



Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.



Fransa'da dün günlük vaka sayısı 6 bin 111'e ulaşmıştı.



İTALYA



İtalya, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 1462 yeni vaka açıkladı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, günlük vaka sayısı düne göre hafif bir artış gösterirken, mayıs ayı başından beri görülen en yüksek seviye oldu.



Son 24 saatte 1462 yeni vaka kaydedildi ve bunlarla İtalya'da Covid-19 bulaşanların sayısı 265 bin 409 oldu.



Ülkede ölü sayısı da son 24 saatte 9 artarak, 35 bin 472'ye yükseldi.



Halihazırda ülkede aktif Corona virüs hasta sayısı da 1103 artarak 23 bin 35'e çıktı.



İyileşenlerin sayısı ise 348 artarak 206 bin 902 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü verilerine göre ülkede yeni vakaların yaş ortalaması 29-30'a kadar gerilediği belirtildi.



Diğer yandan, La Repubblica gazetesinin haberine göre, ülkedeki yerel bölge yönetimleri, geçen yıla nazaran bu yıl doz sayısını 5 milyon doz daha artırarak 16,7 milyon doz grip aşısı aldı. Haberde, bununla Covid-19'a karşı riskli kategoride bulunan özellikle 65 yaş üstü nüfusun korunmasının amaçlandığı ve her 4 İtalyandan birinin grip aşısı olabileceği belirtildi.



