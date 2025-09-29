İspanya, İsrail'e silah taşıyan Amerikan askeri gemilerine yasak koydu

El Pais'teki haberde, İspanya'nın ABD askeri kargosunun İsrail'e geçişini engelleme kararının, Tel Aviv'in Gazze'deki eylemlerine karşı alındığı belirtildi.



Gazetenin haberinde, yasağın hem doğrudan İsrail'e giden gemiler hem de nihai varış noktası İsrail olan ancak önceden uğrak yapan gemiler için geçerli olduğu belirtildi.

Bu önlem, dolaylı yollar üzerinden bile olsa İsrail'e silah veya teçhizat taşıyan tüm ABD uçak ve gemilerini kapsıyor.



Gazete, "İspanya, silah, mühimmat veya askeri teçhizat taşıyan ABD askeri uçaklarının veya gemilerinin Rota (Cádiz) ve Morón de la Frontera (Sevilla) üsleri üzerinden İsrail'e geçişine veto koydu" ifadelerini kullandı.



El Pais'e göre kaynaklar şunları ekledi: "Rota ve Morón, İspanyol egemenliğindeki üslerdir. Bu üsler İspanyol askeri personeli tarafından yönetilmektedir ve buralardaki tüm faaliyetler İspanyol yetkililer tarafından yetkilendirilmelidir."