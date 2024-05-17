İspanya, İsrail'e silah taşıyan geminin limanına yanaşmasına izin vermedi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İsrail'e silah götüren gemiyi limana sokmadı.

"Marianne Danica" adlı Danimarka merkezli ticari yük gemisinin İsrail'e silah ve patlayıcı malzeme taşıdığının duyurulmasının ardından Sumar ittifakı ve Podemos partisinden gelen suç duyurularını dikkate alan hükümet, dün bir İspanyol limanına ikmal için yanaşma talebinde bulanan gemiye izin vermedi.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İspanya'nın İsrail için silah taşıyan gemilerin limanlarına uğramasına izin vermeyeceğini söyledi.

Konuya ilişkin, Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı, "Bunu ilk defa yapıyoruz, çünkü ilk defa İsrail'e silah taşıyan bir geminin İspanya limanına uğramak istediğini tespit ediyoruz. Politikamız, İsrail'e gönderilecek savaş malzemeleri için yeni ihracat lisansları vermek değildir. Bu yüzden, geminin ikmal için durmasına izin verilmemesi bu politikamızla tutarlı ve aynı çizgidedir" dedi.