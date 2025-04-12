İspanya İsrail'in Eurovision'a katılmaması için harekete geçti!

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.



RTVE, Gazze’de devam eden çatışmalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeleri gerekçe gösterdi.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, EBU’ya gönderdiği mektupta, İspanya’nın yarışmaya olan bağlılığını vurgularken İsrail’in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık yarattığını belirtti.

Lopez, EBU’nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti. RTVE’nin resmi açıklamasında, “RTVE, EBU’nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı yaratmasının uygun olacağına inanıyor” ifadelerine yer verildi.



Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.