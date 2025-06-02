İspanya, kayıtlara geçen en sıcak mayıs gününü yaşadı

İspanya’nın ulusal hava durumu ajansı AEMET, 30 Mayıs Cuma gününün İspanya ana karasında kayıtlara geçen en sıcak mayıs günü olduğunu açıkladı. Buna göre, geçen cuma günü, İspanya’daki ortalama hava sıcaklığı 24 dereceyi aştı.



Ülke çapında görülen 24,08’lik ortalama hava sıcaklığı, daha önce 21 Mayıs 2022’de kırılan rekoru da tazelemiş oldu. Bu tarihte, hava sıcaklığı 23,73 olarak kayıtlara geçmişti.



BİR ÖNCEKİ REKOR, 2022 YILINDA KIRILMIŞTI



AEMET’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bu, 1950 yılında veri dizilerinin başlamasından bu yana İspanya ana karasındaki en sıcak mayıs günü oldu” denildi. Buna göre, 31 Mayıs Cumartesi günü de termometreler ortalama 23,91 hava sıcaklığını gördü. 31 Mayıs’ta böylelikle en sıcak ikinci mayıs günü oldu.



Afrika’dan kuzeye doğru hareket eden bir sıcak hava kütlesi, İspanya’nın bazı bölgelerinde hava sıcaklığını mevsim normallerinin 10 derece üzerine çekmişti. Hava sıcaklığı, güneydeki Endülüs’ün bazı bölgelerinde 40 dereceyi aşmıştı. AEMET’e göre, İspanya, 2015 ve 2022 yıllarında da mayıs aylarının özellikle sıcak geçtiğine şahit olmuştu.



“YAZA BENZER KOŞULLAR DAHA ERKEN VE SIK GÖRÜLÜYOR”



AEMET Sözcüsü Ruben del Campo, “Bu, yaza benzer koşulların daha erken ve daha sık bir şekilde, ilkbahar henüz bitmeden görüldüğü bir senaryoyu yansıtıyor” ifadelerini kullandı.



İspanya’da son üç sene de kayıtlara geçen en sıcak yıllar olmuş, o dönemde ülkede yıllarca süren kuraklık da etkili olmuştu.

