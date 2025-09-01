İspanya kıyılarında alarm: İki dakika arayla katil balina saldırdı

İspanyol Deniz Kurtarma ekipleri, biri dümeni parçalanan, diğeri ise sızıntı nedeniyle su alan iki tekneye müdahale etti. Yetkililer, saldırıların aynı katil balina grubu tarafından gerçekleştirildiğini tahmin ediyor.

İlk olayda, yaklaşık yedi metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen iki katil balina, San Pedro adlı tekneye çarparak dümenini kullanılamaz hale getirdi.

KATİL BALİNALARIN YENİ MODASI

Benzer saldırılar daha önce de görülmüştü. Temmuz ayında İngiliz denizcilere, İspanya kıyılarında artan katil balina saldırıları nedeniyle uyarı yapılmıştı.

Deniz biyoloğu Alex Zerbini, Mayıs 2020’den bu yana İber Yarımadası açıklarında yüzlerce benzer saldırı rapor edildiğini belirterek bunun hayvanlar arasında gelişen yeni bir “kültürel gelenek” ya da “geçici moda” olabileceğini söyledi.