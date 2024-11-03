İspanya Kralı'ndan afet bölgesine ziyaret: Halktan çamurlu tepki

İspanya Kralı 6. Felipe ve Kraliçe Letizia, yıkıcı sel felaketinin 200'den fazla kişinin ölümüne yol açtığı Valensiya bölgesini ziyaret etti.



Başbakan Pedro Sanchez'in eşlik ettiği kraliyet ailesi, selden en çok etkilenen kasabalardan biri olan Paiporta'ya gitti.



Günün ilerleyen saatlerinde Valensiya'ya yakın bir başka sel kasabası olan Chiva'ya geçecekler.

HALK TEPKİLİ

Halktan gelen tepkilerin ardındansiyasetçiler ve kraliyet ailesi kısa sürede bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.



Tepkilerin başlamasının ardından Kraliçe Letizia ve büyük tepkiler alan Başbakan Sanchez hemen araçlara binerken, halkla diyalog kurmaya çalışan Kral 6. Felipe ve Valensiya özerk hükümet başkanı Mazon zor anlar yaşadı.



Yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na ve siyasetçilere çamur ve kürek fırlattı.



Yaşanan kargaşadan dolayı Kral'ın afet bölgelerini ziyareti iptal edildi.

NE OLMUŞTU?

İspanya'yı vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 211'e çıkarken, halen çok sayıda kayıp olduğu belirtiliyor.

İspanya tarihinde ilk kez bu kadar fazla sayıda asker ve diğer güvenlik görevlilerinin tek bir bölgeye gönderildiği aktarıldı.

İspanyol basınında, Valensiya'daki Operasyonal Kontrol Merkezi kaynak gösterilerek bin300 olarak verilen kayıp sayısı resmi yetkililerce yalanlanarak, "çok kayıp var" demekle yetinildi.