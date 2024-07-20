İspanya, NATO ülkelerine siber saldırı düzenledikleri iddiasıyla üç Rusya yanlısı hacker'ı tutukladı

İspanya, Rusya yanlısı üç bilgisayar korsanını NATO ülkelerine karşı terör amaçlı siber saldırılarda bulundukları iddiasıyla tutukladı. Siber saldırıların devlet sektöründeki kamu ve özel kuruluşlara ve Rusya ile çatışmada Ukrayna'yı destekleyen ülkelerdeki temel hizmetlere karşı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

İspanya, NATO ülkelerine siber saldırı düzenledikleri iddiasıyla üç Rusya yanlısı hacker'ı tutukladı

İspanyol polisi yanlısı üç bilgisayar korsanının ve diğer ülkelerine karşı terör amaçlı siber saldırılarda bulundukları iddiasıyla tutuklandığını duyurdu.

Sivil Muhafızlar, şüphelilerin kamu kurumlarına ve stratejik sektörlere yönelik dağıtık hizmet engelleme (DDoS) siber saldırılarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alındıklarını söyledi.

İsimleri açıklanmayan üç şüphelinin suçlanıp suçlanmadığı ya da gözaltına alınıp alınmadığı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Siber saldırıların devlet sektöründeki kamu ve özel kuruluşların internet sayfalarına, kritik altyapılara ve Rusya ile çatışmada Ukrayna'yı destekleyen ülkelerdeki temel hizmetlere karşı gerçekleştirildiği iddia edildi.

Polis bugün, şüphelilerden birinin evine yapılan baskında duvara Sovyet döneminden kalma bir orak çekiç bayrağının asıldığını gösteren bir video yayınladı.

Sivil Muhafızlar tarafından yapılan açıklamada, “Bu bilgisayar saldırıları, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgalinden sonra (başlayan) ve en aktif olanlardan biri olan NoName057(16) adlı hacktivist grup tarafından organize edilmiştir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Bu grup kendi kuruluş manifestosunda 'Batılı Rus düşmanlarının düşmanca ve açıkça Rusya karşıtı eylemlerine orantılı bir şekilde karşılık vereceklerini' kabul etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Polis, tutuklamaların İspanya'nın Balear Adası Mallorca'daki Manacor'da ve İspanya'nın güneyindeki Huelva ve Sevilla'da gerçekleştiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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