İspanya ordusu sahada: Alevler karşısında tarihi seferberlik

İspanya, ülke genelinde etkili olan yıkıcı orman yangınlarıyla mücadele için 500 askeri personeli daha sahaya sürdü. Böylece yangın söndürme çalışmalarına katılan toplam askeri güç bin 900’e ulaştı. Bu, son yıllardaki en büyük acil müdahalelerden biri olarak kayıtlara geçti.

AYNI ANDA 20 YANGIN

Başbakan Pedro Sanchez, en çok zarar gören bölgelerden Ourense’de düzenlediği basın toplantısında takviye kararını duyurdu.

Yetkililer, ülke genelinde aynı anda etkili olan 20 büyük yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını belirtiyor.

İspanyol yetkililer, krizin bir diğer boyutuna dikkat çekti: Haziran ayından bu yana 27 kişi kundaklama şüphesiyle tutuklandı, 92 kişi hakkında ise soruşturma başlatıldı.

AVRUPA ALEV ALEV YANIYOR

Aşırı sıcaklıkların ve kurak koşulların körüklediği yangınlar yalnızca İspanya’yı değil; Yunanistan’dan Portekiz’e kadar geniş bir coğrafyayı etkiliyor. Avrupa Birliği, yangınlarla mücadele için uçak gönderirken, şu ana kadar beş ülke destek talebinde bulundu.

Binlerce kişi evlerinden tahliye edilirken, yüzlerce kişi yaralandı. Özellikle Galiçya’nın Villardevos köyünde elektrik kesintisi nedeniyle su pompaları çalışmaz hale gelince, köylüler alevlerle kovalarla su taşıyarak kendi imkanlarıyla mücadele etmek zorunda kaldı.

SADECE ÜÇ GÜNDE KÜL OLDU

Portekiz’de ise Reuters’in aktardığına göre, bu yıl yanan alanın yarısı, yaklaşık 77 bin 500 hektar, sadece son üç günde kül oldu.

Ülkenin orta kesimindeki turistik Piodao bölgesinde en büyük yangın devam ederken, Trancoso’da sekiz gündür süren başka bir yangın hâlâ kontrol altına alınamadı.