İspanya otelleri kapatıp hastane yapıyor

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor.



İtalya ve İran’dan sonra salgından en çok etkilenen ülke olan İspanya corona virüsle mücadele kapsamında aldığı önlemleri sıkılaştırıyor.



Madrid hükümeti son olarak ülkedeki bütün otelleri kapatma kararı kaldı. Yılda milyonlarca turistin ziyaret ettiği İspanya’daki otel kapasitesi corona virüse yakalanan hastaları tedavi etmek için hastaneye çevrilecek.

1,1 MİLYON YATAK KAPASİTESİ



İspanya genelinde düzenli olarak temizleme çalışmaları yapılıyor

İspanya, Fransa’nın ardından dünyanın en popüler tatil noktası. EFE haber ajansının aktardığı bilgilere göre ülke geneinde 12 binden fazla otel bulunuyor. Bu otellerin toplam yatak kapasitesi ise 1,1 milyon adete ulaşıyor.



Kapatma kararı önümüzdeki Perşembeden itibaren uygulamaya konulacak. İspanya’da şu anda 18 binden fazla corona virüs vakası tespit edilmiş durumda. Ülkede bin 2 kişide Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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ÜLKE GENELİNDE KARANTİNA



46 milyon nüfusa sahip İspanya’da hükümet, ülke genelinde kapatma uygulamasına geçti. 14 kentte binden fazla asker corona virüsle mücadele kapsamında sokaklara gönderildi.



İnsanlar sadece acil ihtiyaçlarını karşılamak ve eğer zorunlu iseler işe gidebilmek için dışarı çıkıyor. Bu kurala uymayanlara 30 bin euroya kadar para cezası verileceği bildirildi.



45 YILDA 2. OHAL UYGULAMASI



Corona virüsle mücadele için İspanya askerleri kent merkezinde nöber tutmaya başladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet Cumartesi günü ülkede 15 günlük OHAL ilan etti.



Ülkede 1975 yılında diktatör Franscisco Franco’nun ölümünden beri ikinci kez olağanüstü hal uygulamasına geçilmiş oldu.

CORONA VİRÜS TESTİ NASIL YAPILIYOR?