İspanya polisinin aradığı Katalan ayrılıkçı lider Puigdemont, Belçika'ya döndü

Yedi yıllık sürgünün ardından dün İspanya'ya dönen Katalan ayrılıkçı lider Carles Puigdemont'un Belçika'ya döndüğü açıklandı.

Katalan ayrılıkçı parti Junts, hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen İspanya'ya dönen ve polisten kaçmayı başaran Puigdemont'un "güvende" ve "özgür" olduğunu duyurdu.

Katalan siyasetçinin dünkü miting öncesinde, salı günü Barselona'da olduğu bildirildi.

Puigdemont hakkında tutuklama kararı çıkaran İspanya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Pablo Llarena, bugün polis ve hükümet yetkililerinden, Puigdemont'un hakkındaki tutuklama kararına rağmen İspanya'ya nasıl dönebildiği ve tekrar ortadan kaybolduğu konusunda açıklama talep etti.

Llarena, özellikle Barselona polisinden cevap istedi.

Katalonya bölge polisi, aralarında Puigdemont'un olay yerinden ayrılırken kullandığı aracın sahibinin de bulunduğu iki memurunu tutukladığını açıkladı.

Yüksek Mahkeme tarafından kamuoyuna açıklanan belgelere göre Yargıç Llarena ayrıca İçişleri Bakanlığı'ndan Puigdemont'u sınırda tutuklama planının yanı sıra siyasetçinin "kaçışından sonra" yakalanması için "verilen emirlerin" ayrıntılarını da istedi.



MERKEZİ HÜKÜMETE DESTEĞİ YENİDEN DEĞERLENDİRECEKLER

Katalan ayrılıkçı partisi Junts, bugünkü açıklamasında, bölgedeki durum "çok değiştiği" için Madrid'deki merkezi hükümete verdiği parlamento desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğine dair karar alacağını duyurdu.

Partinin genel sekreteri Jordi Turull, bağımsızlığa karşı olan ve dün, liderliği onaylanan Sosyalist Salvador Illa liderliğindeki yeni Katalan hükümetini ve 2017'de başarısızlıkla sonuçlanan ayrılma girişimine karışanlara af getiren yasayla ilgili sorunları, kararı etkileyen faktörler olarak sıraladı.